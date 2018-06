Orlando (Pd): “Il Pd va chiuso”

Ha sancito la fine del proprio partito ad un convegno promosso a Milano da socialisti e democratici del Parlamento europeo. Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia ventriloquo del presidente emerito Giorgio Napolitano, ha parlato fuori dai denti: “Il partito non esiste più in gran parte del Paese dobbiamo ricostruirlo. E dove esiste sarebbe meglio non esistesse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. Andrea Orlando ha parlato così dello stato del partito dopo le elezioni del 4 marzo. E sono parole dure, soprattutto per un Partito democratico che specialmente al Sud ha subito l’onda gialla dei Cinque Stelle. A quanto pare secondo lui il partito è da chiudere, e fino a qui avrebbe il sostegno di molti italiani, ma per rifondarlo, e qui in tanti si dissocerebbero. Anche sulla direzione da prendere il pupillo di Napolitano ha le idee chiare: “Dobbiamo rompere gli indugi, avere meno carattere ideologico e prendere l’iniziativa. Abbiamo bisogno di quadri politici che vanno a ricostruire pezzi di società – ha concluso – Non risolveremo la crisi del Partito democratico con patti sindacali ma solo se siamo in grado noi di porre l’iniziativa politica”.