Giambellino, mega rissa fra rom

Massiccio intervento della Polizia a Milano intorno alle 13.00 circa in via Odazio, zona Giambellino, con 10 equipaggi delle volanti e due squadre del Reparto Mobile per la segnalazione di una rissa. Gli agenti hanno fermato un uomo di nazionalità romena che a bordo di un’auto con targa bulgara, insieme ad altre persone che si sono allontanate, ha cercato di investire un gruppo di romeni riuniti nei vicini giardinetti senza riuscirvi. Successivamente è scoppiata una rissa con scene da far west, come hanno riferito alcuni testimoni, interrotta dall’arrivo della Polizia che ha

accompagnato in questura 9 persone. Intanto è in corso una battuta nei campi rom della zona per cercare altri responsabili, mentre personale del Commissariato Lorenteggio e della Questura sta procedendo a sentire i testimoni. Il Questore di Milano Marcello Cardona ha predisposto inoltre gli ulteriori accertamenti da parte della Divisione Anticrimine per emettere i Fogli di via obbligatori e gli Avvisi orali a carico dei responsabili.