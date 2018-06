Sere Fai d’estate. Illumina le tue serate

Oltre 160 appuntamenti in 21 Beni del FAI

Villa Necchi Campiglio due serate a bordo piscina a tempo di jazz in collaborazione con Blue Note Off domenica 10 giugno e 15 luglio

Milano 8 Giugno – L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 21 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 160 appuntamenti – visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi – che consentiranno di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate.

Nell’atmosfera anni Trenta di Villa Necchi Campiglio, due serate alla “Grande Gatsby” a bordo piscina, con intrattenimenti jazz organizzati da Blue Note Off, che porta artisti di fama internazionale e giovani talenti in luoghi speciali, fuori dalla storica sede di via Borsieri. In occasione delle Sere FAI d’Estate, al calar del sole i visitatori potranno accomodarsi attorno all’elegante piscina moderna dalle linee essenziali per gustare un aperitivo e per ascoltare un po’ di ottima musica. Primo appuntamento, domenica 10 giugno, con Pepe & Pancho Ragonese Trio, composto dai fratelli Pepe e Pancho Ragonese, trombettista e pianista, affiancati da Marco Ricci al contrabasso. Il Trio presenterà produzioni originali dei fratelli Ragonese insieme a brani che hanno contribuito alla loro formazione musicale, non vincolato al solo linguaggio jazzistico tradizionale.

Domenica 15 luglio sarà il turno degli Archimia, quartetto d’archi che fonde mirabilmente lo stile inconfondibile della musica classica e ritmi pop, jazz e funky con cover dei Pink Floyd, dei Beatles, di Michael Jackson, Van Halen e molte altre icone della musica pop e rock internazionale.

Nel corso di entrambe le serate sarà possibile visitare la Villa, passeggiare tra le sale tra preziosi arredi, opere d’arte e oggetti di vita quotidiana, grazie alle guide del FAI pronte ad accogliere gli ospiti. Fino a domenica 22 luglio sarà possibile visitare la mostra INSEGUENDO DONNAFUGATA. Le illustrazioni di Stefano Vitale, il vino e la Sicilia: un dialogo tra arte, musica, vino e letteratura che prende forma in un percorso multisensoriale attraverso gli ambienti della Villa e che guida il pubblico, tra colori, profumi e sapori della terra e del mare della Sicilia, dalle pendici dell’Etna fino alle scogliere a picco di Pantelleria.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al sostegno di Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, e al contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge la presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Necchi Campiglio è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Informazioni sui prezzi e calendario dettagliato: www.serefai.it . www.fondoambiente.it