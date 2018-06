Il nuovo consulente per la sicurezza del Comune

Una citta’ dove viene svaligiato anche l’appartamento del Sindaco é una citta’ dove il problema non e’ la sicurezza “percepita” ma quella reale. La Milano di Sala corre ai ripari e tira fuori un nuovo asso nella manica per sconfiggere l’illegalità diffusa. L’Assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo ha tirato fuori dal cilindro un nuovo consulente per la sicurezza . Si tratta di Carmine Abagnale, gia’ consigliere comunale del PDL , poi di Forza Italia e poi NCD, quindi Assessore al Municipio 4 per Milano Popolare e poi alle ultime regionali convertitosi sulla via di Damasco per Giorgio Gori. Ora diventa consulente ( gratuito ) del Vicesindaco PD grazie ai buoni uffici del popolarissimo deputato piddino Gianfranco Librandi suo mentore da sempre. Ecco una summa del pensiero politico dell’uomo che potrebbe dare una svolta alla sicurezza a Milano.

Mp