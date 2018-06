Laboratorio per piccoli designer

FFA Kids Lab – 9 giugno h.11.00 – Penultimo appuntamento con i giovani designer prima della pausa vacanziera. Ci ritroviamo ancora in Fondazione Franco Albini per indagare sulla ricerca dei propri talenti.

Nel corso del laboratorio, i bambini hanno la possibilità di avvicinarsi al “progetto”, inteso come strumento per creare qualcosa che non c’era ma anche di appprocciare una forma mentis per orientare la propria vita e coltivare le proprie passioni.

Partendo dall’esempio di un’opera iconica come la radio in cristallo, progettata nel 1938, si inizia a ragionare sul concetto di Essenza che significa togliere ciò che non serve e catturare l’anima delle cose.

Il gioco diventa qui elemento fondamentale per comprendere l’importanza del dettaglio che “non è mai un dettaglio”.

SVOLGIMENTO

Breve introduzione al personaggio e all’opera di Franco Albini e al concetto di Essenza.

Presentazione della radio come esempio concreto dell’applicazione di questo concetto.

Caccia al tesoro dei pezzi della seggiolina Luisa (Compasso d’Oro 1955)

Ricostruzione dell’oggetto per comprendere l’importanza del dettaglio attraverso il gioco.

Progettare il futuro: Work shop all’essenza delle nostre passioni e della visione del proprio domani.

Tutto questo accadrà

Sabato 9 giugno, h.11.00 nella storica sede di Via Telesio, 13.

Solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Costo del labortorio 10€.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fondazionefrancoalbini.com