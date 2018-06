“Milano è una cozza” 8 giugno al Teatro de Gli Incamminati

Milano è una cozza di Fabio Greco reading tra parole e musica con Valerio Bongiorno (voce) Gabriele Bernardi (tastiere) produzione Teatro de Gli Incamminati / Spazio Banterle



Una passeggiata letteraria attraverso le vie, i monumenti, i volti, le curiosità e la storia di Milano. La mappa della Città attraverso parole e affetti che danno vita a un’architettura concreta e suggestiva, a volte più intima o al contrario più spudorata, ma come lo può essere solo Milano, in un modo tutto suo. Le parole diventano, in uno spazio pre-teatrale, autentiche architetture che racchiudono esistenze di persone tanto diverse tra loro quanto accomunate da un particolare modo di vivere la città, che non è semplice scenografia del quotidiano ma quasi il loro stesso respiro. Perché Milano è una cozza, che a volte ti fa un regalo prezioso, una perla.

8 giugno – ore 20.30

Teatro de Gli Incamminati – Spazio Banterle (largo Corsia dei Sevi, 4- S. Babila)

Biglietti: 12€

prenotazioni: scrivere un’email a biglietteria@incamminati.it