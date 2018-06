Il governo si ricorda della valle dimenticata

Buone notizie per chi sta vivendo sotto la perpetua minaccia della frana di Gallivaggio, la burocrazia non li tiene più in ostaggio. “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, – informa il sito internet del Consiglio dei Ministri – ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio)”. Il passaggio era fondamentale per poter costruire una via alternativa per accedere ai comuni di Campodolcino, Madesimo e San Giacomo. Assurdo, ma vero: senza l’apposito timbro 1500 persone erano prigioniere di una valle. Finalmente lo Stato ricomincia dunque a occuparsi di migliaia di persone sprofondate in un periodo medievale a causa della frana. Da mesi infatti l’unico collegamento con la valle era un sentiero fangoso, una situazione indecorosa e inaccettabile per una nazione che si vanta di essere nella top ten delle potenze mondiali.

Il video della frana è rimbalzato su diversi social network e sui siti come Goolem.net una scena impressionante, ma soprattutto uno scampato pericolo per il santuario sottostante: per una volta le opere di contenimento hanno funzionato a dovere bloccando gran parte della massa di detriti. Adesso si spera che i lavori procedano rapidamente e che la valle torni nell’era moderna.