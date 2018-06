Colpo alla ‘ndrangheta a Buccinasco

Sono “la più grande minaccia per la sicurezza pubblica di tutta la Lombardia” secondo Cesare Giuzzi, cronista di nera dal sangue “nobile”. Ieri i carabinieri di Buccinasco hanno scoperto un borsone appartenenente a due italiani con dentro un mitra, pistole, insomma un piccolo arsenale ben conservato. Non il solito armamentario da rapinatori, ma un vero deposito della cosca Barbaro-Papalia. ‘Ndranghetisti di quelli potenti. Benedetto Mascari, 46 anni, palermitano residente a Buccinasco venerdì si è presentato in ospedale per l’esame del capello: è infatti obbligato a dimostrare di essere ‘pulito’ dopo che nel 2009 lo hanno arrestato per rapina. Peccato che l’uomo che ha esibito i documenti non sia affatto Benedetto, ma un amico con un documento contraffatto. I carabinieri però lo sapevano e si sono preparati per tempo. Così sono scattate le manett e le successive perquisizioni durante le quali sono spuntate le armi, la droga e tutto l’armamentario del vero ‘ndranghetista. Mascari però si è tolto lo sfizio di prendere in giro i militari quando gli hanno chiesto dove avesse trovato quell’arsenale: “Maresciallo, mi permette di prendervi in giro? Le ho trovate in un parco…”. Qui potete vedere il video degli oggetti sequestrati