Sia come sia, il Governo giallo – verde si farà con qualche novità tra i ministri

Milano 1 Giugno – Sia come sia, il Governo giallo-verde si farà. L’accordo è stato siglato. Giancarlo Giorgetti ha anche steso il comunicato, senza bisogno di un correttore di bozze. Ma sì, un sorriso non fa male, dopo una giornata convulsa e controversa, con i fantasmi dei mercati e dello spread che aleggiavano minacciosi, per quell’inettitudine greve che bloccava qualsiasi soluzione. Di Maio non posiziona nel modo giusto le doppie? Bisogna capire e comprendere: non è facile risuscitare un governo con un Salvini arrabbiato e riluttante. Quindi si farà con l’astensione di Fratelli d’Italia. Per il bene del Paese, nella speranza che di quel programma di Centrodestra qualcosa venga realizzato.

All’Economia va il prof. Giovanni Tria che aveva criticato – riferisce Il Giornale – il contratto Lega-M5S proprio per la sua vaghezza in termini di coperture. “In genere – scriveva Tria su Formiche.net – la realtà delle cifre ridimensiona spesso la visione e fino ad oggi non è emerso un accordo chiaro su quali siano i paletti di bilancio che si vorranno rispettare. Se le compatibilità di bilancio del programma dipenderanno da un improbabile mutamento delle regole europee (abbiamo già avuto un governo che è partito con il proposito di battere i pugni sul tavolo a Bruxelles) o se queste regole saranno forzate”. Il prof Paolo Savona viene spostato agli Affari Europei. Il prof. Giuseppe Conte confermato premier.

Un colpo di teatro che esalta la fantasia e la duttilità degli italiani. Per la cronaca di seguito l’elenco dei ministri:

–

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti

Ministro dell’Economia: Giovanni Tria

Ministro degli Esteri: Enzo Moavero Milanesi

Ministro degli Interni: Matteo Salvini (vicepremier)

Ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro: Luigi Di Maio (vicepremier)

Ministro ai Rapporti con il Parlamento: Riccardo Fraccaro

Ministro degli Affari Europei: Paolo Savona

Ministro della Difesa: Elisabetta Trenta

Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede

Ministro della Pubblica Amministrazione: Giulia Bongiorno

Ministro della Salute: Giulia Grillo

Ministro degli Affari Regionali: Erika Stefani

Ministro del Sud: Barbara Lezzi

Ministro dell’Ambiente: Sergio Costa

Ministro ai Disabili e alla Famiglia: Lorenzo Fontana

Ministro dell’Agricoltura e del Turismo: Gian Marco Centinaio

Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: Danilo Toninelli

Ministro dell’Istruzione: Marco Bussetti

Ministro dei Beni Culturali: Alberto Bonisoli.