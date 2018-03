A Milano parte Mia Photo Fair!

Milano 11 Marzo – Apre i battenti l’ottava edizione di ‘Mia Photo Fair!’ la fiera internazionale dedicata alla fotografia d’arte. L’appuntamento (fino al 12 marzo) torna a Milano nello spazio The Mall, nel quartiere di Porta Nuova. Sono 130 gli espositori presenti, di cui 90 gallerie: 37 provengono dall’estero, anche da oltreoceano (Usa, Cina, Singapore e Argentina).

Girando tra gli stand, Aste Bolaffi presenta in anteprima 24 scatti di Marilyn Monroe nell’obiettivo di grandi fotografi, tra i quali Eve Arnold, Bob Henriques ed Elliott Erwitt. In mostra anche i ritratti dei grandi ‘ambasciatori della sostenibilità’ realizzati da Platon, fotografo e storyteller, per il calendario 2018 di Lavazza. “Il titolo di quest’anno è ‘2030: What Are YouDoing?'” ha ricordato Francesca Lavazza, membro del cda e supervisor del calendario. (ANSA)