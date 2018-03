Cocaina e tre pistole in casa: polizia arresta 43enne nel Milanese

Milano 9 Marzo – Gli investigatori della squadra mobile di Milano ha arrestato ieri a Castano Primo, nell’hinterland del capoluogo lombardo, un 43enne italiano incensurato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e per la detenzione di tre pistole, due con matricola abrasa ed una di probabile origine clandestina sulla quale sono in corso accertamenti.

Ieri i poliziotti lo hanno fermato mentre era alla guida di un mini suv trovandolo in possesso di 55 grammi di cocaina suddivisi in bustine da un grammo ciascuna. Perquisendo la sua abitazione gli agenti hanno trovato una piccola cassaforte al cui interno erano riposti un revolver Smith&Wesson 357 Magnum, una Smith&Wesson Special ed una pistola semiautomatica CZ 7,65. Sequestrati anche dei bilancini di precisione ed altre sostanze chimiche sulle quali verranno effettuate analisi di laboratorio. (Askanews)