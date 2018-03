Bagatti Valsecchi torna l’Aperitivo in maschera under 35 | Martedì 6 marzo

18 € per i non soci (iscrizione in omaggio) -> ingresso al Museo e alla mostra, con aperitivo e due consumazioni 16 € per i soci -> ingresso al Museo e alla mostra, con aperitivo e due consumazioni18 € per i non soci (iscrizione in omaggio) -> ingresso al Museo e alla mostra, con aperitivo e due consumazioni Maschera sul viso obbligatoria!

La serata è riservata ad un pubblico tra i 18 e i 35 anni

Prevendita consigliata

Milano 6 Marzo – L’Aperitivo in maschera del Museo Bagatti Valsecchi, organizzato dai Giovani Amici, è giunto alla sua V edizione. L’appuntamento è per oggi, martedì 6 marzo, ore 19.30, con un ricco aperitivo, drink, djset e la possibilità di visitare la mostra “Amore, musei, ispirazioni” dedicata al premio Nobel Pamuk, allestita in Museo fino al 24 giugno.