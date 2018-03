Multe ai clochard a Bergamo. Multe da 100 euro, non noccioline

Complimenti Giorgio Gori: nella tua Bergamo, la tua Giunta multa i clochard per 100 euro

Milano 4 Marzo – Multe ai clochard a Bergamo. Multe di 100 euro, non noccioline. Multe volute dalla Giunta del sindaco Giorgio Gori, il candidato di sinistra radical chic che vorrebbe cambiare la Lombardia, perché ci tiene molto al decoro urbano e i clochard evidentemente non sono decorativi. Scrive l’Avvenire “La polizia locale di Bergamo, il 22 febbraio scorso, ha applicato alla lettera il decreto per il decoro urbano voluto dal ministro dell’Interno Minniti. Poco dopo le 6 del mattino una pattuglia, con freddo linguaggio burocratico, ha contestato al gruppetto di «intrattenersi in giaciglio di fortuna, limitando la libera fruizione ed accessibilità delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale». Per i cinque multati (tra cui uno straniero irregolare), oltre al salasso, è scattato anche l’obbligo di allontanarsi dalla stazione. Tra loro c’è anche un rumeno che utilizza una sedia a rotelle: secondo il Comune, però, non si tratterebbe di un disabile.”

Immediata la reazione dell’ex candidato sindaco Rocco Gargano, che ha sollevato il caso su Facebook, sparando a zero sulla giunta guidata da Giorgio Gori, «Non vogliono i poveri nel centro di Bergamo e fanno come chi nasconde la polvere sotto il tappeto». Il comune si difende spiegando che si è solo applicata la legge, ritenuta l’unico mezzo per convincere i presunti “irriducibili” del marciapiede a passare la notte nelle strutture di accoglienza. E il sindaco Gori tace perché che cosa potrebbe dire? La verità è che nella struttura di Don Fausto Resmini non c’è più uno spazio libero e neppure nei dormitori. Brutta storia di insensibilità e di disorganizzazione. Commenta Don Resmini “Non è possibile sanzionare chi dorme all’aperto, non è giusto. Ci sono altri modi per convincerli a chiedere assistenza”

E’ con questa sensibilità che Gori vuole governare la Lombardia ?