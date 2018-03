Autovelox: In viale Fulvio Testi mobilitazione dei cittadini per multe a grappolo

Milano 1 Marzo – “In questi giorni – segnala Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia – decine e decine di cittadini stanno ricevendo tantissimi verbali relativi a rilevazioni di eccesso di velocità ad opera del nuovo autovelox installato in viale Fulvio Testi all’altezza dell’intersezione del ponte della ferrovia appena prima di piazza Istria provenendo da Nord. Si sono già organizzati con una pagina Facebook con centinaia di iscritti multati e ipotizzano una protesta eclatante. In molti si lamentano sia perché l’autovelox non sarebbe correttamente segnalato sia perché in quel tratto il limite scende in pochi metri da 70 a 50 km/h. In molti segnalano le multe a grappolo con sanzioni durante la stessa settimana per violazioni a 56-58 km/h e stanno valutando la possibilità di ricorsi di massa. E’ la conseguenza più eclatante delle scelte del Comune di fare cassa con gli autovelox, con limiti assurdi e senza adeguate comunicazioni o segnalazioni. Fanno bene questi cittadini a sentirsi presi in giro, è inaccettabile colpire in questa maniera così tanti lavoratori che usano quella strada quotidianamente”

Link pagina facebook -> https://www.facebook.com/gr oups/349097222235568/