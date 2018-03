Rescaldina – Taglio abusivo e distruzione di bosco. I carabinieri forestali sequestrano intero cantiere.

Milano 28 febbraio – Si sono conclusi in data odierna gli accertamenti dei Carabinieri Forestali di Garbagnate Milanese su un cantiere di taglio boschivo in Comune di Rescaldina. L’attività ha portato il sequestro dell’area e l’esecuzione di due perquisizioni in aziende operanti nel commercio di legname. Nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio i militari hanno notato dei lavori in corso in area boscata ed hanno proceduto al controllo da cui sono emersi molteplici irregolarità e violazioni di natura penale. In particolare è stata accertata la realizzazione abusiva di oltre 1500 mt di recinzione e di una pista carrabile all’interno di un bosco con evidente danneggiamento dello stesso.

Si accertava altresì un taglio boschivo eseguito in difformità dalla normativa vigente con l’abbattimento di circa 40 piante di altofusto di specie autoctone (castagno) con conseguente impoverimento del valore ambientale e paesaggistico dell’area. Si procedeva pertanto al sequestro preventivo di circa 4,5 ettari di terreno e del legname presente. Gli accertamenti proseguivano ancora con l’esecuzione di perquisizioni disposte dalla Procura di Busto Arsizio alla ricerca dell’ulteriore legname pregiato frutto del taglio illecito e già inserito nella filiera commerciale. L’amministratore della Ditta proprietaria del fondo e committente dei lavori è stato denunciato a piede libero per abuso edilizio, violazione del vincolo paesaggistico, deturpamento di bellezze naturali e distruzione di habitat in un sito protetto.