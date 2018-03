Al via la rassegna Milano per Gaber al Piccolo Teatro di Milano

Milano 28 Febbraio – Da lunedì 26 marzo a giovedì 29 marzo, il Piccolo Teatro di Milano ospiterà la rassegna Milano per Gaber. Giunta alla dodicesima edizione, e promossa dalla stessa Fondazione Gaber, i quattro appuntamenti verranno ospitati nella storica sede del primo Stabile d’Italia, in Via Rovello.

Ad aprire la rassegna l’incontro Destra, Sinistra o…Giorgio Gaber con Graziano Del Rio, già Ministro del Governo. Prendendo spunto della canzone Destra – Sinistra scritta da Gaber e Luporini ventiquattro anni fa, la politica, intesa come reale e positiva partecipazione della persona alla dimensione collettiva, sarà il tema di questo incontro con un protagonista della ‘cosa pubblica’, da sempre ammiratore di Giorgio Gaber.

Il secondo appuntamento previsto per martedì 27 marzo sarà l’incontro con Ivano Fossaticondotto da Massimo Bernardini dal titolo: Gaber, Fossati ‘Le donne di ora’. Le donne di ora è il titolo di una canzone inedita del 2002 di Gaber e Luporini che, grazie a Ivano Fossati, sarà presto a disposizione del pubblico. Durante questa serata, infatti, verrà presentato il nuovo progetto discografico prodotto dallo stesso Fossati, finalizzato a dare nuova vita e vigore al repertorio discografico del Signor G.

La rassegna proseguirà con Polli di allevamento di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, in programma mercoledì 28 marzo. A quarant’anni dal debutto, lo spettacolo è forse la più polemica e incisiva testimonianza del Teatro – Canzone di Gaber e Luporini. Interprete Giulio Casale, che si esibirà utilizzando le basi musicali originali arrangiate da Franco Battiato.

L’ultimo appuntamento di Milano per Gaber 2018 è previsto per giovedì 29 marzo con La sedia da spostare Instant Theatre di e con Enrico Bertolino.

Giorgio Gaber e Sandro Luporini definivano il loro Teatro-Canzone “spettacolo di intervento” a sottolineare la contemporaneità di pensiero e scrittura con la realtà più contingente. Enrico Bertolino crea un ponte ideale con il Signor G, proponendo il suo Instant Theatre di sorprendente attualità e modernità di linguaggio.

Il programma

Presso Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2

Lunedì 26 marzo, ore 20:30, Destra, sinistra o…Giorgio Gaber

Incontro con Graziano Delrio

Martedì 27 marzo ore 20.30, Gaber-Fossati Le donne di ora

Incontro con Ivano Fossati condotto da Massimo Bernardini

Mercoledì 28 marzo, ore 20.30, Polli di allevamento di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Con Giulio Casale

Giovedì 29 marzo, La sedia da spostare

Instant Theatre di e con Enrico Bertolino

(ArtsLife)