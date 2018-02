Rogo palazzo Milano, trasferiti gli abitanti

Milano 24 febbraio – Saranno tutti trasferiti in altri appartamenti gli abitanti degli alloggi resi inagibili dall’incendio che ha coinvolto i piani alti del palazzo di edilizia popolare di via Cogne 20 a Milano, costato la vita ad Haitam, un ragazzino di 13 anni. Nei prossimi giorni le prime 21 famiglie delle 57 residenti potranno vedere gli alloggi proposti in alternativa da MM, che gestisce le case popolari del Comune (fra cui quella di via Cogne). La giunta ha approvato uno stanziamento di 80 mila euro per coprire le spese di trasloco e il trasferimento delle utenze. Al momento gli abitanti sono ospitati in un nuovo stabile di via Carbonia, appena ultimato per l’emergenza abitativa, dove lunedì arriveranno anche mille mobili (letti, comodini, armadi, cucine) provenienti dall’Expo Village, dove furono ospitate le delegazioni straniere dell’esposizione universale, e donati da EuroMilano spa.(Ansa)