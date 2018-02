Solidarietà: la Casa della carità raccoglie coperte e maglioni per i senzatetto

Milano 22 Febbraio – Appello per raccogliere indumenti invernali da uomo alla Casa della carità (via Brambilla 10, Crescenzago). L’invito è rivolto a tutti i cittadini per sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 9 alle 18. Una raccolta straordinaria per far fronte alle necessità delle almeno 60 persone al giorno che vanno alla fondazione per fare doccia e cambio abiti. «Dal mese di ottobre le presenze sono quasi raddoppiate e in alcune occasioni siamo anche arrivati a superare le 80 docce al giorno», spiega Ciro Di Guida, responsabile del servizio, aperto ogni martedì, giovedì e venerdì pomeriggio. «Abbiamo soprattutto bisogno di indumenti invernali da uomo. Ci servono pantaloni, maglioni, felpe, scarpe e giacconi, ma anche coperte e sacchi a pelo. Invito tutti ad aiutarci», aggiunge il presidente della Fondazione, don Virginio Colmegna. Dal 2016 al 2017 si è registrato un aumento di utenti quasi del 20 per cento: erano 981, oggi sono 1.170, per un totale di 5.460 docce in un anno.

Si tratta di senza fissa dimora che vivono nei pressi della stazione di Greco (30), lungo le strade tra via Padova e quartiere Adriano (17), a cascina Gobba (15), nelle fabbriche abbandonate tra Lambrate e Rubattino (17), nelle vie intorno alla Stazione Centrale (10), nei giardini di largo Marinai d’Italia (10). Alcune persone arrivano anche da fuori Milano, in particolare da Monza (Repubblica)