A San Valentino promozione per gli innamorati

Milano 14 Febbraio – Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, alcune bici del BikeMi saranno rivestite con una speciale livrea per festeggiare tutti i ciclisti innamorati.

La campagna “My BikeMi, My Love” sarà declinata su cestino, ruota anteriore e parafango posteriore. I primi 15 cittadini che troveranno le bici personalizzate e posteranno la foto sui canali social del servizio di biciclette in condivisione gestito da Clear Channel vinceranno un coupon valido per l’acquisto o il rinnovo di due abbonamenti annuali a canone zero, totalmente gratuiti. L’attività è rivolta a tutti gli utenti del servizio BikeMi.

Basterà ritrarre con uno scatto la bicicletta e pubblicare la foto sulla pagina Facebook di BikeMi, inviarla tramite tweet a @bikemi o con un messaggio privato all’account Instagram @bikemi_milano con l’hashtag #mylovemybikemi. L’iniziativa sarà comunicata attraverso tutti i canali BikeMi: sito web, pagine social, email agli abbonati. Sarà il Sevizio clienti di BikeMi a contattare i vincitori per consegnare il codice coupon che darà diritto al premio.