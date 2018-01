Due spacciatori di hashish arrestati in stazione Centrale

Milano 12 gennaio – Agenti in borghese del Commissariato Garibaldi Venezia della polizia hanno arrestato per spaccio in piazza Duca d’Aosta due cittadini nord-africani, un algerino B.C. di 20 anni con precedenti di polizia e un marocchino A.O. di 21 anni. I poliziotti hanno individuato i due spacciatori mentre cedevano delle dosi di hashish a due distinti acquirenti, per tanto sono intervenuti e li hanno arrestati. Dalle perquisizioni personali sono state rinvenute delle dosi di stupefacente all’interno di un marsupio e di un portafoglio, inoltre sono stati sequestrati 440 euro proventi dell’attività illecita.(Askanews)