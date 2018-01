La mappa degli autovelox che scatteranno nel 2018, da Fulvio Testi al Corvetto

Giro di vite anche per chi passa con il rosso con 20 postazioni, da Ripamonti e viale Monza alla Circonvallazione

Milano 9 Gennaio – E adesso Palazzo Marino ha disegnato anche la mappa dei nuovi dieci autovelox destinati ad accendersi quest’anno. Un’ulteriore “pattuglia” di dieci vigili elettronici, che si aggiungerà ai sedici già disseminati lungo i viali di accesso alla città. Spunteranno lì, nei punti dove — dati alla mano e verifiche tecniche sul campo — ci sono ancora troppi incidenti causati dall’eccesso di velocità: dai nuovi indirizzi finora non ancora sorvegliati di viale Forlanini e via Novara a quella curva maledetta che, in via Marocchetti al Corvetto, segna la porta di accesso a Milano per chi arriva con il piede premuto sull’acceleratore dall’autostrada Al. E poi i raddoppi in viale Famagosta, in viale Fermi, e la verifica della possibilità di accenderne un altro in viale Fulvio Testi per andare a proteggere anche quel pezzo di quartiere, la Bicocca, con scuole vicine e attraversamenti pedonali.

È proprio la vicinanza a case e servizi che rappresenterà la novità di questa ulteriore tornata. Con il Comune che chiederà una deroga alla prefettura per poter installare i “controllori” anche lungo altre strade a rischio: da viale Sarca a via Litta Modigaani fino a via Rogoredo. «La nostra priorità è la sicurezza stradale — dice l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli — . L’obiettivo è ridurre la velocità e prestare attenzione agli incroci che sono le principali fonti di incidenti con feriti».

Gli ultimi due apparecchi della “vecchia” trance sono stati appena montati. È avvenuto lo scorso 28 dicembre, quando le telecamere si sono accese in via Parri e in via dei Missaglia andando a completare non solo l’ultima fornitura di sette autovelox del Comune, ma anche la mappa generale delle sedici postazioni. Che presto, però, si allargherà fino a toccare 26 indirizzi sotto controllo. Dopo la decisione della giunta, nei prossimi giorni verrà pubblicata la gara per la fornitura e l’amministrazione punta ad accendere i primi dalla tarda estate per poi proseguire con una cadenza di due nuovi strumenti al mese. Per completare l’operazione, quindi, potrebbe volerci complessivamente un anno, ma le decisioni sono state prese. Così come sono stati individuati i prossimi luoghi da sorvegliare. In due casi, appunto, come viale Forlanini e via Novara, si tratta di debutti. In altri, il Comune vuole andare a rafforzare anche nel secondo senso di marcia gli autovelox già accessi in viale Fermi e Famagosta. E a proteggere un punto pericoloso al Corvetto, dove una donna, tra l’altro, morì lo scorso anno schiantandosi contro il guardrail. Finora, appunto, si è trattato di blindare le “autostrade” urbane. Ma questa volta la novità è rappresentata dalle strade che tagliano i quartieri con la necessità però di chiedere un’autorizzazione ad hoc.

Ogni volta che spunta un nuovo vigile elettronico, aumenta inevitabilmente il numero delle multe e quello delle proteste degli automobilisti beccati a superare i limiti. Ma l’obiettivo del Comune è sempre lo stesso: ridurre la velocità che, spesso, è la causa degli incidenti più gravi. La polizia locale ha appena comunicato il bilancio del 2017 e se gli incidenti complessivi sono diminuiti dell’otto per cento e quelli con feriti di oltre il 22 per cento, gli scontri mortali sono rimasti stabili. E dopo la velocità, si aggiunge un altro traguardo: mettere il più possibile in sicurezza gli incroci pericoli per i pedoni o le biciclette. È per questo che con la nuova gara Palazzo Marino prevede anche l’arrivo di 20 telecamere che saranno montate a guardia dei semafori. Qui sono i passaggi con il rosso i sorvegliati speciali. A differenza degli autovelox, i punti precisi non sono stati ancora individuati. Ma la luce si accenderà sulle intersezioni lungo la cerchia della 90-91 e lungo alcune vie di traffico intenso come ancora una volta via Novara e lo spicchio di città che arriva a via Rembrandt e al Gallaretese, viale Fulvio Testi, viale Monza, via Virgilio Ferrari, via Ripamonti.

Alessia Gallione (Repubblica)