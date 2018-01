Controlli antiabusivi in corso Vittorio Emanuele

Milano 3 Gennaio – Nel pomeriggio del 1 gennaio la polizia locale di Milano ha fatto una serie di controlli a tappeto sotto i portici di corso Vittorio Emanuele nella parte più vicina al Duomo di Milano contro i venditori abusivi.

Gli agenti hanno sequestrato oltre 200 accessori per cellulari come aste da selfie e 72 capi di abbigliamento, fra l’altro giubbotti, cappelli e anche portafogli.

Un senegalese è stato denunciato contraffazione e ricettazione. E dopo i controlli agenti in borghese sono rimasti in zona per evitare che gli abusivi tornassero.

Nel 2017 il nucleo Anti Abusivismo della Polizia Locale ha controllato oltre cinquemila persone: 32 persone sono state arreste, 156 denunciate per violazioni penali e sono stati sequestrati 403.434 pezzi sequestrati penalmente (principalmente merce con marchi contraffatti) e 8 milioni 163mila pezzi sequestrati amministrativamente (perché venduti abusivamente). (Ansa)