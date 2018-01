La regione investe in alloggi per i padri separati. Stanziati cinque milioni

Dal Pirellone pronto un contributo mensile per pagare l’affitto Fondi ai privati per destinare immobili ai genitori in difficoltà

Milano 2 Gennaio – «La Lombardia è oggi la prima a intervenire in maniera massiva per dare una mano ai tanti genitori separati che difficilmente riescono ad arrivare alla fine del mese». Antonio Saggese, consigliere al Pirellone per la lista Maroni e primo firmatario della le; e in questione, non nasconde la sua soddisfazione. Via Filzi ha recentemente stanziato due fondi, per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, che andranno ad agevolare affitti e locazioni di quelle mamme e di quei papà costretti a vivere lontani dai propri figli. Pochi giorni fa, infatti, i vertici regionali hanno bollato due finanziamenti: il primo (del valore di 4 milioni e 600mila euro) sosterrà i contributi per il canone annuo, il secondo (1,4 milioni) è rivolto agli enti, compresi quelli religiosi, ai privati e alle associazioni del terzo settore che intendono ristrutturare degli immobili da destinare ai genitori separati. Certo, i bandi non sono ancora partiti e le procedure non hanno preso il via: ma è solo questione di tempo.

I genitori che possono chiedere un aiuto economico sull’affitto devono essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni, devono avere un Isee non superiore ai 20mila euro, devono essere alle prese con una separazione o divorzio e avere a carico almeno un figlio minore: al momento di presentazione della domanda, però, non è necessario avere in mano un contratto di locazione, quello può essere concluso nei sei mesi successivi. A questo punto possono sperare in un contributo che va dai 2mila ai 3mila euro, a seconda della tipologia dell’alloggio indicato. Per quanto riguarda l’altra misura, invece, l’unica specifica è la destinazione d’uso dei locali da ristrutturare o rinnovare, che devono essere messi a disposizione di queste persone.

«Con le delibere assunte a dicembre, la nostra Regione ha complessivamente stanziato nel corso della X Legislatura 20 milioni di euro per affrontare le fragilità legate a separazioni e divorzi», commenta Saggese. «ll nostro impegno concreto è la dimostrazione che l’impianto normativo, che regola separazioni e divorzi, e la sua applicazione nei tribunali, impoverisce gli individui. C’è bisogno di una riforma del diritto di famiglia che preveda l’applicazione dell’affido condiviso attraverso l’equiparazione dei tempi di cura dei figli e il mantenimento diretto in capo a ciascuno dei due genitori, nonché il regolamento della casa di proprietà». Come a dire, dove non arriva lo Stato ci mette una pezza la Rosa Camuna. E l’associazione dei “Papà separati della Lombardia” applaude. «Siamo contenti che Regione Lombardia stia al nostro fianco», ammette il presidente Domenico Fumagalli, «questo è un sostegno vero e non finto. Durante il Natale, delle persone che si sono rivolte a noi, tre hanno dormito in macchina, e questo dà la misura della situazione».

