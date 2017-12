Al settimo posto tra le città più gettonate per l’acquisto di case di lusso c’è Milano

Milano 29 Dicembre – La città in cima alla classifica delle località più ambite, per quanto riguarda l’acquisto di case di lusso, è Miami dove il valore medio delle proprietà in vendita è pari a 2,7 milioni di euro. A riportarlo è un’analisi condotta da LuxuryEsatate.com, partner di Immobiliare.it, sulla base delle ricerche avvenute nel corso del 2017.

Seconda classificata, tra le città più gettonate, è New York. La Grande Mela si conferma in cima ai desideri dei ricchi investitori e tra le destinazioni più care in cui acquistare un immobile di lusso: il valore medio delle proprietà in vendita è di 4,1 milioni di euro, poco meno della città più cara tra le più ricercate, Los Angeles, dove le proprietà raggiungono prezzi medi di 4,5 milioni di euro.

Sul podio delle città più ambite si classifica anche una meta europea, Londra, che conquista il terzo posto. La capitale inglese non è l’unica destinazione del Vecchio Continente: nella top 10 si trovano anche Lisbona, che si posiziona al quinto posto, dopo Los Angeles, Barcellona al sesto e Ibiza al nono.

In classifica anche una città italiana. Milano si posiziona al settimo posto nelle preferenze di chi cerca un investimento residenziale di lusso. Il capoluogo meneghino è anche la meta dove il budget medio degli italiani che cercano una casa di prestigio si rivela più basso: 900.000 euro.

Completano la classifica delle mete di lusso più agognate dove comprare casa Dubai, ottava, e Rio de Janeiro, decima.(Monitorimmobiliare)