TreNord, Fontana: da governo altre proposte oltre scissione

Il governo Conte starebbe pensando a “proposte diverse e migliori” per evitare la scissione di TreNord, la società che gestisce il trasporto ferroviario della Lombardia, controllata per metà da Fs e per metà dalla Regione. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa al Meeting di Cl. “Sento dal governo che ci sono proposte diverse e migliori” ha spiegato Fontana a chi gli chiedeva della proposta di scissione della società TreNord prevista entro il 2018 in due distinte società. “Abbiamo fatto la nostra parte – ha precisato -. Nelle

scorse settimane abbiamo inviato il nostro progetto” ai vertici di Fs. “Dovevo incontrare il nuovo a.d. di Fs ai primi di agosto ma poi non è stato possibile. Conto di incontrarlo la prossima settimana”.