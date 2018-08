Milano rusticana, si susseguono gli accoltellamenti

Questa volta è successo nel mezzanino della fermata della metropolitana di Pasteur. Era circa l’una di notte di lunedì, quando un’uomo in fuga è stato raggiunto dal suo inseguitore proprio davanti al gabbiotto dell’addetto ATM e li accoltellato al braccio dal suo aggressore che si è poi dato alla fuga uscendo su viale Monza dove ha fatto a perdere le sue tracce.

Il ferito che perdeva copiosamente sangue si è accasciato a terra davanti all’addetto della sicurezza di ATM che gli ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato il 118, arrivato sul posto con due ambulanze e un’auto medica. I dottori, dopo aver medicato l’uomo, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Dopo avere sentito la testimonianza del dipendente ATM, la Polizia ha raggiunto all’ospedale la vittima, un quarantunenne italiano con precedenti per droga, che però si è si è trincerato in un lungo silenzio e non ha voluto parlare con gli agenti.

Critica con la Giunta Sala il Consigliere Regionale Silvia Sardone “Il problema sicurezza è sotto gli occhi di tutti, quotidianamente leggiamo di aggressioni, violenze sessuali, risse, tentati omicidi. I dipendenti Atm chiedono da tempo più tutela perché lavorare in queste condizioni è difficile. A Palazzo Marino fanno finta di nulla, sottovalutando questi episodi che ormai definiscono un problema reale di delinquenza e mancati controlli”. Dello stesso tenore l’intervento di Riccardo De Corato (FdI) Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Proprio ieri, mentre il sindaco, Sala, affermava che il rincaro dei biglietti Atm servirà a migliorare ‘la qualità di servizio offerto’, oltre che a sostenere le spese per le nuove metropolitane, un 45enne con precedenti penali per droga è stato ferito all’avambraccio, con un coltello o un collo di bottiglia, alla fermata della metropolitana di Pasteur Difficile quindi comprendere quale sia la qualità del servizio offerto di cui parla il primo cittadino. Il servizio di trasporto pubblico di Milano è da terzo mondo. Aggressioni, scippi, furti, molestie sono all’ordine del giorno. Infine, secondo Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia, “Le aggressioni e gli episodi di violenza all’interno delle stazioni milanesi sono ormai divenuti parte integrante della vita cittadina, come se si trattasse di avvenimenti scontati e perfettamente normali. Il Comune deve intervenire subito, senza esitazioni. Serve un nuovo piano per la sicurezza delle stazioni, specialmente per quelle della metropolitana”.