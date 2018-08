Il M5S grida alla luna. Toti consegna le prime case. La politica delle parole e quella del fare

Gridare alla Luna non serve…non è accompagnato da quel “fare” che caratterizza chi vuole veramente costruire nell’emergenza, per il bene di chi vive nel disagio, per la rinascita di una città ferita. Non servono gli occhi furbetti dello scugnizzo napoletano, la scelta della platea perché le parole, anche se vuote, abbiano un esito accattivante. Di Maio deve rimontare nella popolarità Salvini, che vola come un treno, che finalmente si ricorda di una coalizione di centrodestra di cui Giovanni Toti (F.I) è presidente di regione. Da buon genovese, Toti non butta via tante parole di propaganda, ma si allea immediatamente con il collega Marco Bucci, sindaco di Genova.

E il blog del primo cittadino, il giorno dopo, già trova una soluzione “Per tutti coloro che fossero interessati a mettere a disposizione una casa a chi in questo momento è costretto a lasciare la propria abitazione possono farlo inviando una mail a: casedisponibili@comune.genova.it”

All’interno della mail dovranno essere inseriti – oltre alle proprie generalità – dove si trova la casa, il numero dei vani e la metratura della superficie, il piano, la presenza o meno di ascensore e alcune informazioni sull’accessibilità, le condizioni per la messa a disposizione (locazione o comodato gratuito), l’eventuale esistenza di un posto auto. Inoltre dovrà essere allegata anche una planimetria”. E ieri la consegna di Toti e Bocci.

Scrive Repubblica Genova “Consegnati i primi 5 alloggi ad altrettanti nuclei familiari di sfollati del Morandi per un totale di 21 persone. Domani nello stesso quartiere arriveranno altre 6 famiglie. Il più piccolo è Mattia, tre mesi. “Abbiamo visto il ponte crollare dalla finestra. Non pensavamo di avere una casa così presto”. E Toti: “Entro Natale tutti avranno un tetto sulla testa”. Alla consegna delle case anche il sindaco Marco Bucci e gli assessori alla Casa, regionale, Marco Scajola, e comunale al Bilancio, Pietro Piciocchi.

Regione e Comune danno un buono fino a 900 euro al mese per le famiglie che affittano da sole la propria casa. Finanziato con un fondo speciale della protezione civile nazionale. Accordo che firmeranno Regione, Comune e Protezione civile in regione tra poco con il capo del dipartimento di protezione civile Borrelli.

Questi i fatti di cui Forza Italia va orgogliosa. Ad ognuno il suo percorso. Il M5S sa gridare, quasi che quel vaffan.. liberatorio fosse di per sé strategia politica, senza intermediari, senza conoscere l’iter di diritto. Opporsi, sempre opporsi e mettere in gioco un inutile statalismo (vecchia appartenenza al PD) di facciata che tutto sani. E il riferimento a Toninelli è voluto. E adesso che gli italiani hanno ascoltato le urla contraddittorie, sono felici? O è più felice quell’uomo sorridente con le chiavi in mano?