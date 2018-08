Salvini visita l’Opera Cardinal Ferrari

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto visita ieri mattina all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano, che dal 1921 accoglie, cura e ospita i più bisognosi. Il ministro, ha visitato la Residenza Trezzi, che ogni giorno ospita studenti in difficoltà economica, lavoratori precari e persone in cura presso gli ospedali di Milano. La visita è poi proseguita al Centro diurno, dove tutti i giorni sono offerti pasti caldi, pacchi viveri, docce e assistenza medica ai ‘carissimi’, i più bisognosi.

Il Ministro dell’Interno ha incontrato i volontari e i ‘carissimi’ e si è fermato nella mensa del Centro diurno, aperta anche nel mese di agosto. “Ci ho tenuto a essere qua perché c’è un’Italia che aiuta, che non conosce Ferragosto, Natale e Capodanno, che aiuta tutti e apre il cuore e la casa. Rendo merito a una delle tante realtà del volontariato che come Stato vedremo di aiutare di più e meglio rispetto a quello che è stato fatto fino a oggi”, ha detto Salvini. “Il contributo pubblico che hanno avuto l’anno scorso è stato di 10.000 euro a fronte di un bilancio da 1,5 milioni di euro. Non faccio promesse, ma penso che gli enti pubblici, il Comune, la Regione ma anche il Governo, possono fare qualcosa di più”, ha aggiunto il Ministro dell’Interno.

Per riuscire a essere aperta anche ad agosto l’Opera Cardinal Ferrari ha lanciato la campagna ‘OperAzione Estate’. “L’Opera Cardinal Ferrari, ogni giorno, dona una casa una Casa a tutti coloro che ne hanno bisogno…”, ha dichiarato in una nota il presidente dell’Opera, il prof. Pasquale Seddio. “È un prezioso punto di riferimento, nella città di Milano, che da oltre 97 anni abbraccia e accompagna concretamente tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Dal 1921 accogliamo chi ha più bisogno grazie all’aiuto di sostenitori, donatori e volontari”.