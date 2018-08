Meeting di Rimini, Gelmini: scuola primo motore di sviluppo

“L’ascensore sociale deve ricominciare a funzionare e la scuola è il primo motore di sviluppo, la formazione è il primo motore di sviluppo. Non servono chiacchiere ma serve la difesa di un principio importante come la libertà di scelta educativa, come la libertà di dove farsi curare, e serve attenzione per la parità scolastica. Dobbiamo ridare ai giovani indipendentemente da dove nascano, in Lombardia come in Campania o in Sicilia, le stesse opportunità”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo al Meeting per l’Amicizia tra i Popoli 2018, in corso a Rimini.