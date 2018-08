Aumento tariffe ATM, si spacca il PD

L’annuncio del possibile aumento delle tariffe tranviarie fatto ieri dal Corriere dell Sera, con tanto di virgolettati del Sindaco Sala per motivarne la necessità, ha gettato nello scompiglio la politica milanese. A sorprendere è che, alle ovvie proteste dell’opposizione, si è aggiunto anche il coro critico e infastidito. per avere appreso la notizia dsi media, di alcuni membri della maggioranza che sostiene Sala. Infatti, i Consiglieri Comunali del PD Alessandro Giungi, Aldo Ugliano e Carlo Monguzzi, hanno emesso una nota in cui precisano, “La notizia comparsa in data odierna su alcuni organi di informazione, secondo cui sarebbe imminente un aumento del biglietto dei mezzi pubblici a 2 Euro, giunge del tutto nuova agli scriventi Consiglieri comunali. Essendo tale aumento un provvedimento che dovrà obbligatoriamente passare per l’approvazione del Consiglio Comunale, pare del tutto prematuro considerarlo come già preso. Ed è in quella eventuale sede che esprimeremo tutte le nostre perplessità per un aumento che in generale mal si concilia con l’attuale situazione economica e che è in perfetto contrasto con le fino ad ora virtuose politiche comunali di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici”. Così hanno dichiarato in una nota i Consiglieri Comunali Alessandro Giungi, Aldo Ugliano e Carlo Monguzzi“.

Se sono perplessi loro figuratevi i milanesi. Per intanto rileviamo che su questo provvedimento si spacca il PD e non è cosa da poco quando accade nell’unico laboratorio politico rilevante rimasto all’ex partito di Renzi.