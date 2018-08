Unico Gelato e Caffè: un franchising di successo

Da Bologna a Londra per passare ai Caraibi e ora finire a Milano. È la nuova realtà in continua espansione di “Unico Gelato & Caffè”, un franchising di grande successo in grado di aggiungere di continuo nuovi tasselli imprenditoriali in Italia e nel mondo.

Il brand, come è facile intuire, si occupa di gelateria e caffetteria, ma ora la sua area di competenza si presenta in espansione verso l’hotelerie e la ristorazione di fascia più elevata. L’ultima inaugurazione del nuovo locale a Milano, nel mese di giugno, propone gelateria, caffetteria e pasticceria.

Unico Gelato & Caffè si propone come luogo ideale per la colazione, la pausa pranzo e il break di metà pomeriggio, ma è allo studio anche un’offerta speciale per l’aperitivo. Dietro al brand, tra i diversi soci, è presente anche Gianfranco Zola l’ex azzurro e oggi vice allenatore del Chelsea, co-owner di Unico Gelato & Caffè.

Ad oggi si contano diversi locali sparsi nel mondo:

Cremeria Funivia di Bologna (primo locale fondato nel 2001)

5 locali nel Regno Unito a Londra

5 locali tra Panama e i Caraibi

1 a Milano nella nuova sede a Via Marco Fabio Quintiliano (in Zona Mecenate)

Ma quali sono i prodotti e le offerte di Unico Gelato e Caffè?

Il Laboratorio di Gelateria

Come affermato proprio dall’azienda l’ingrediente più importante nella preparazione del loro gelato “è la passione”. Il progetto mette al centro di tutto la soddisfazione del cliente, basata su un prodotto in continua sperimentazione e miglioramento.

Una delle caratteristiche principali del gelato biologico e artigianale prodotto da Unico è la cremosità che si riscontra nei classici gusti da gelateria, ma anche nelle nuove introduzioni create dalle sperimentazioni dei mastri gelatai come:

Mascaffè

Cremino

Amarena croccante

Due Torri

Sul sito inoltre, si sottolinea come il prodotto sia praticamente del tutto made in Italy con una speciale propensione all’artigianalità. Panna e zucchero sono in tutto e per tutto italiane, come anche le uova, di provenienza rigorosamente bio.

La proposta di caffè e dolci

C’è poi tutto il reparto riguardante la caffetteria e i dolci. Il caffè, tanto apprezzato dalla clientela, è frutto di miscele selezionate con cura e proviene dalle piantagioni di Sud America, India, Africa e Asia. I chicchi sono tostati e scelti per creare miscele profumate. La pasticceria si fregia anch’essa di essere in tutto e per tutto artigianale. Si distingue per la realizzazione quotidiana di dolci, al fine di garantire la massima freschezza e si possono anche ordinare torte gelato su prenotazione.