Sala vuole il biglietto Atm più caro di Parigi. Se rinuncia alla riapertura dei Navigli e agli utili Atm non serve

Ai Milanesi che tornano dalle vacanze prima notizia indigesta: il Corriere anticipa che dal 1 gennaio 2019 il Comune porterà il biglietto Atm a 2 euro.

Sala cerca di smorzare le contestazioni dicendo che metterà un biglietto unico con i comuni di prima cerchia. Ma la fregatura per i milanesi rimane.

E’ fuori dal mondo che i milanesi paghino il biglietto piu di Parigi che ha 14 linee metropolitane. Demenziale poi che nello stesso istante (2019) in cui si obbligano 80.000 vetture a non entrare più a Milano si aumenti del 25% il prezzo del trasporto pubblico.

La sinistra paladina del trasporto pubblico ha aumentato del 100% il biglietto Atm in 7 anni. Tra l’altro la manovra dovrebbe consentire di incassare 50 milioni in più ma Atm nel 2018 ha conseguito un utile di 39 milioni. Dunque non è Atm bensì il Comune di Beppe Sala ad avere bisogno di soldi per le sue spese.

Se verrà introdotta una nuova tariffa Sitam il provvedimento di aumento dovrà passare dal Consiglio e lì Forza Italia darà battaglia. Chiederemo a Sala di rinunciare al sogno di navigare sui Navigli per evitare la ennesima spremitura delle tasche dei milanesi.