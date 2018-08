Anche a Sesto parte la messa in sicurezza dei sottopassi ferroviari

RFI e Comune di Sesto San Giovanni hanno deciso di intervenire sui due sottopassi stradali (sovrastati dai binari della ferrovia) “Campari” e “Garibaldi”, quest’ultimo in passato al centro di notizie di cronaca per la caduta di alcuni calcinacci. I lavori per il ‘Campari‘ inizieranno lunedì 20 agosto. “Una decisione” ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano “antecedente alla tragedia di Genova. Stiamo programmando questi interventi per evitare disagi, garantire la sicurezza e non fare questi lavori solo in emergenza, come fatto purtroppo in passato“.

“Dopo diversi incontri per sensibilizzare i cittadini problema, Rete ferroviaria italiana metterà mano ad entrambi i sottopassaggi cittadini. Prima Campari che rimarrà chiuso fino al 8 settembre. Dal 8 al 21 settembre sarà aperto solo durante il giorno a senso unico in direzione Giovanna d’Arco – Viale Italia. in seguito si deciderà l’inizio dei lavori per il Garibaldi. Qualche disagio per la viabilità sarà inevitabile, ma penso possa essere da tutti più che comprensibile. Dopo la sciagura di Genova” conclude Di Stefano, “i cittadini comprenderanno ancora di più la nostra decisione”.