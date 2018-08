Anagrafe, Milano città di single di Leonardo e Rossi

Milano città di single, ma con quasi 6.000 famiglie numerose, composte da 6 o più persone. A confermarlo i dati elaborati dall’Anagrafe. L’analisi certifica il netto primato dei nuclei monofamiliari nei primi sette mesi del 2018: sono infatti oltre 400.000, più del doppio delle coppie, che si fermano a quota 163.000, mentre 92.000 sono le famiglie composte da tre persone. Sulle 745.000 famiglie presenti in città, però, ci sono anche più di quattromila famiglie composte da 6 persone, più di mille ne contano 7, seguite da 341 nuclei con 8 familiari, 123 da 9 e due famiglie che contano rispettivamente 16 e 17 membri. Chi si sposa continua a preferire il rito civile (1.260) rispetto al matrimonio religioso (533): l’età media della sposa italiana è di circa 40 anni, 44 per lo sposo italiano, mentre gli stranieri si sposano mediamente intorno ai 35 anni.

Per quanto riguarda nomi e cognomi invece, come lo scorso anno, il cognome femminile più diffuso è Rossi (2.233 signore), mentre i signori Hu sono 2.398 superando i Colombo (1.567 uomini e 1.882 donne), i Brambilla (661 uomini e 747 donne), i Fumagalli (470 uomini e 521 donne) e i Beretta (433 uomini e 543 donne). In città si festeggia l’arrivo di 5.558 nuovi nati. Tra i 4.081 piccoli italiani i nomi più diffusi sono Leonardo (111), Edoardo (82), Riccardo (78), Lorenzo e Alessandro (72) per i maschietti, Giulia (82), Sofia (75), Beatrice (71), Alice (64) e Matilde (63) per le femminucce. Tra i 1.477 bambini stranieri, Mohamed (24) e Sofia (16) guidano la classifica. Al secondo posto Adam (21) e Alessia (13), al terzo Ahmed (16) e Sara (12).