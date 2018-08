Marocchino aggredisce sanitari al Fatebenefratelli, arrestato

E’ successo a metà pomeriggio di venerdì. Un giovane extracomunitario che si trovava al pronto soccorso del Fatebenefratelli in stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire pazienti e personale sanitario. Per richiamarlo all’ordine è intervenuta una guardia giurata, ma il ragazzo ha reagito violentemente e fra i due è nata una colluttazione, alla quale hanno posto termine i Carabinieri intervenuti prontamente sul posto. Riportata la calma gli uomini dell’Arma hanno arrestato lo straniero con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per interruzione del pubblico servizio. E’ stato in seguito accertato che il protagonista della vicenda è un 22enne marocchino irregolare in italia e senza fissa dimora. La guardia giurata invece ha riportato solo contusioni ed escoriazioni di lieve entità per le quali è stato medicato sul posto per poi riprendere subito servizio.

