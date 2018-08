Magoni, Bolognini e il Gonfalone di Regione Lombardia ai funerali di Genova

L’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, che ha partecipato su delega del presidente Attilio Fontana, assieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, al termine della cerimonia, ha espresso il cordoglio della Regione ai familiari di Angela Zerilli, la funzionaria regionale che lavorava alla Direzione Generale Cultura, morta a Genova. “Faccio mie le parole del Presidente Fontana – ha detto Bolognini – abbraccio idealmente i familiari e i conoscenti delle vittime della tragedia di Genova, ai quali abbiamo portato il nostro cordoglio e la vicinanza di tutti quanti i lombardi“.

Regione Lombardia ha preso parte alle varie operazioni subito dopo il crollo del ponte a Genova. Sono state mobilitate immediatamente le squadre speciali USAR per la ricerca e il soccorso delle persone seppellite. Sono stati presenti, come personale sanitario, 6 medici, 10 infermieri e 6 tecnici delle AAT di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia, Articolazioni Aziendali Territoriali di AREU con la funzione di assicurare l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera. La Regione ha inoltre garantito assistenza ventiquattro ore su ventiquattro per 5 giorni consecutivi. Per i sanitari è stato previsto un cambio dopo 48 ore per garantire un adeguato impegno lavorativo e il coinvolgimento di un buon numero di operatori il cui rientro da Genova è stabilito per domenica 19 agosto. L’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza di Regione Lombardia fa parte del gruppo USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco della Lombardia, le cui missioni congiunte sono diventate la ‘best practice’ a livello nazionale e internazionale. Presente anche la Protezione Civile regionale che ha subito inviato un elicottero dell’elisoccorso oltre a due veicoli equipaggiati per interventi in aree disastrate così come funzionari dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, tre medici, cinque infermieri e due tecnici specializzati in logistica. A Genova erano già arrivate due unità cinofile da Giussano (Mb) con 4 operatori e 2 cani, 11 operatori Areu e 40 Vigili del Fuoco.

Per rappresentare il cordoglio di tutti i cittadini lombardi ai funerali era presente il Gonfalone di Regione Lombardia.