Autostrade si scusa e promette un nuovo ponte in acciaio

In una conferenza stampa ufficiale, le scuse formali di Autostrade. “Abbiamo una profonda tristezza nel cuore. Faremo quanto nelle nostre possibilità per alleviare le sofferenze dei familiari delle vittime e della città di Genova, rimasta ferita dal tragico avvenimento”

Giovanni Castellucci, l’amministratore delegato, ha elencato il lavoro da farsi e tutti gli interventi che la società vuole eseguire immediatamente. Ha poi continuato con aria pentita “Mi rendo conto del fatto che Autostrade non è stata capace di far sentire la propria vicinanza alla città, ma abbiamo solo cercato di collaborare con le istituzioni per trovare le soluzioni più efficaci per alleviare alcuni effetti della tragedia… abbiamo stanziato un fondo per i familiari delle vittime che verrebbe gestito dal Comune”. Non si sa a quanto ammonti il fondo.

Per ripristinare la viabilità a Genova: “Abbiamo in programma di demolire e ricostruire un ponte in otto mesi. Sarà in acciaio..la cifra si aggira intorno a mezzo miliardo”.

Le persone costrette a lasciare le case per consentire i lavori di questa nuova opera, saranno indennizzate. “C’è l’ipotesi di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest da lunedì”, ha concluso.