Via Civitali, marocchino picchia la convivente

Ha prima litigato con la convivente, in casa, poi l’ha picchiata, e quando i vicini hanno chiamato la polizia sentendo le urla della donna, si è barricato in casa minacciando di buttarsi dal balcone. Alla fine è stato arrestato. E’ accaduto poco dopo le 8 di stamani in via Civitali, quando l’uomo, un marocchino di 35 anni, irregolare e con precedenti per spaccio, ha prima litigato e picchiato la moglie e poi, all’arrivo degli agenti, ha chiuso la porta minacciando la compagna, e la polizia, con un coccio di bottiglia, e dicendo anche di volersi gettare nel vuoto. Vigili del fuoco e poliziotti sono saliti su un’autoscala a parlamentare, e quando si è distratto, lo hanno immobilizzato mentre si trovava a cavalcioni sulla ringhiera. La convivente, che aveva il volto segnato da ecchimosi, è stata portata per accertamenti all’ospedale San Carlo: l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.