Incendi: brucia da due giorni bosco Alto Garda bresciano

Prosegue senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco alle prese con un incendio divampato da alcuni giorni nei boschi sopra Tremosine, paese dell’Alto Garda bresciano. Dopo una notte di impegno nei pressi delle frazioni Vesio e Villa, l’attività di spegnimento è in corso in un’area di circa trenta ettari. Terminata l’acqua nell’acquedotto locale sono intervenute autobotti per spegnere le fiamme che si sono sprigionate giovedì scorso a causa di un fulmine, poi sono state domate e che sono ricominciate negli ultimi due giorni.