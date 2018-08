Tenta di sventare rapina, grave in ospedale. Algerino arrestato per tentato omicidio.

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Saverio, quando un uomo di cinquant’anni è intervenuto per impedire che una sua conoscente venisse rapinata. Frappostosi fra lei e l’extracomunitario che la stava minacciando con un coltello per sottrarle la borsa è stato colpito da due fendenti al braccio che gli hanno reciso un’arteria. Fortunatamente nei pressi di dove si stava verificando il fatto transitava una volante della Polizia, impegnata nella zona per attività di controllo del territorio. Gli agenti prontamente intervenuti hanno bloccato il malvivente e chiamato i soccorsi per il ferito che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale, dove gli è stata poi attribuita una prognosi riservata che esclude comunque il pericolo di vita. L’aggressore invece, che è risultato incensurato ma irregolare in Italia, è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, visto che ha cercato di aggredire anche i poliziotti. Sotto shock anche una conoscente della vittima presente ai fatti, che è rimasta illesa, ma turbata sia per le minacce subite dal rapinatore, sia per quanto accaduto all’uomo che è intervenuto in loro difesa.

