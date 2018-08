La grata cede sotto i suoi piedi, anziano ferito dopo un volo di due metri

La grata su cui stava passando all’improvviso gli è ceduta sotto i piedi e un uomo di 76 anni è precipitato nel vuoto con un salto di oltre due metri.

L’incidente è avvenuto all’alba di giovedì 16, quando l’anziano che stava camminando all’altezza del numero 50 di via Saponaro, zona Gratosoglio, è sprofondato per oltre due metri sotto il livello del marciapiede a causa del cedimento di una grata. Fortunatamente, nonostante sia rimasto ferito a una spalla e abbia subito una forte contusione al petto, l’uomo non è in pericolo di vita.

Subito soccorso e trasportato in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano, il 76enne è rimasto sotto osservazione per tutta la giornata e la notte seguente.