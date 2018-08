Cordoglio per Angela Zerilli, funzionaria di Regione Lombardia, fra le vittime di Genova

Fra le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova anche la milanese Angela Zerilli, funzionaria di Regione Lombardia, che ne ha diffuso le note Biografiche: “Conosceva sette lingue, l’ultima che ha studiato è il cinese. Perfezionista, con competenze di alto profilo amministrativo, si occupava in Direzione Generale Cultura del monitoraggio degli Accordi Programma. Angela Zerilli era laureata in economia aziendale presso l’università Bocconi di Milano con specializzazione in finanza aziendale, aveva conseguito anche il Master in economia e diritto della regolamentazione presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze. ” così la ricorda il vice direttore generale della DG Cultura, Giuseppe Costa – “Angela lavorava da circa otto anni con noi ma era in Regione da molti anni. Aperta, estremamente precisa in quello che faceva e severa, anzitutto con se stessa, oltre che con le persone con cui collaborava“. Angela Zerilli aveva inoltre precedentemente lavorato presso altre Direzioni della Giunta regionale, tra cui la Presidenza.

Oggi, i rappresentanti di tutte le istituzioni milanesi e lombarde, a partire dal Presidente Fontana, hanno espresso il loro cordoglio ai suoi famigliari, ad esse si aggiungono le sentite condoglianze della nostra redazione.