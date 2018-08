Bressese muore di legionella mentre è in ferie in Calabria

Quinta vittima della legionella da quando, a partire dallo scorso luglio, l’infezione ha cominciato a colpire gli abitanti di Bresso e immediati dintorni. La vittima, un pensionato 72enne residente a Bresso, che si trovava in vacanza in Calabria, era stato ricoverato d’urgenza dopo essersi sentito male e aver avuto una crisi respiratoria alla fine dello scorso luglio mentre si trovava in ferie. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito preoccupanti visto il quadro clinico dell’anziano già piuttosto compromesso, tanto tanto che il ricovero al Mater Domini si è protratto fino al 13 agosto, quando è avvenuto il decesso.Pur non potendo dare per scontato che la vittima avesse contratto la legionella a Bresso prima di partire, il suo nome si va ad aggiungere a quelli dei quattro anziani deceduti per lo stesso motivo prima di lui.

