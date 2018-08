Crollo ponte, da Milano e Lombardia solidarietà e aiuti concreti

Per Genova, da Milano e la Lombardia, oltre alla solidarietà di esponenti politici di tutti i partiti sono stati immediatamente organizzati aiuti e inviati mezzi e personale addestrato per questo genere di emergenze.

Appena giunta la notizia del disastro l’Assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni ha comunicato la disponibilità a intervenire a Regione Liguria, con cui è sempre rimasto in stretto contatto, mentre riuniva a Palazzo Lombardia l’Unità di Crisi della Protezione Civile e veniva attivava l’associazione Unità cinofile di Giussano specializzata nella ricerca delle persone disperse sotto le macerie. Contestualmente dall’Assessore Giulio Gallera comunicava che, come richiesto dal presidente Attilio Fontana, l’Azienda Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) aveva subito messo a disposizione della Liguria un elisoccorso per il trasferimento di pazienti, come da indicazioni della centrale operativa di Genova, precisando che il mezzo si era immediatamente alzato in volo con a bordo la squadra U.S.A.R.(Urban Search And Rescue) specializzata in attività di ricerca e salvataggio di persone disperse e seppellite, unica realtà a livello nazionale che mette insieme la professionalità dei vigili del fuoco con quella di personale sanitario. Quasi immediatamente è seguito l’invio di tre mezzi con dieci volontari per il soccorso con attrezzature e tecniche all’avanguardia, mentre in attesa di capire l’evolversi della situazione rimanevano in stand-by alcune squadre miste di soccorritori-vigili del fuoco, la disponibilità di posti letto in ospedale, medici specializzati e sacche di sangue.

Nella serata di ieri a Genova in totale erano state inviate due unità cinofile da Giussano (Mb) con 4 operatori e 2 cani, oltre alle unità U.S.A.R.(Urban Search And Rescue) specializzate in attività di ricerca e salvataggio di persone disperse e seppellite provenienti da Milano, Bergamo e Brescia composte da 11 operatori Areu e da 40 Vigili del Fuoco.