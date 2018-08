Affitti universitari: Milano è la più cara

Affitti universitari sempre più cari nelle città italiane: gli universitari fuorisede pagheranno un posto letto in camera singola il 4% in più (293 euro mensili) rispetto allo scorso anno, con incrementi massimi del 20% a Trieste (275 euro) e del 18% a Perugia (200 euro). È quanto emerge da un’analisi della rete immobiliare Solo Affitti. Milano risulta la città più cara per una singola, seguita da Roma e Napoli. Secondo quanto rilevato, i prezzi di un posto letto in stanza singola sono aumentati più della media nazionale nel capoluogo lombardo (+7%). Milano con un costo medio di 563 euro al mese si conferma la città più cara d’Italia. A seguire c’è Roma, con un canone di 378 euro, meno caro del 5% in un anno. Con un prezzo medio di 350 euro al mese Napoli, Modena, Verona e Bologna si posizionano al terzo posto. I canoni, rileva Solo Affitti, sono cresciuti del 6% a Ferrara (225 euro) e del 2% a Bologna (350 euro). Le camere singole sono diventate più accessibili a Cagliari (-13%), per un costo medio di 230 euro e a Pavia (-13%), dove il prezzo richiesto è di 225 euro al mese. Oltre a Roma, canoni in diminuzione anche a Torino (-5%, 287 euro) e Firenze (-4%, 319 euro). Cali più contenuti a Bari e Parma (-2%), dove per una stanza singola si pagano 245 euro.