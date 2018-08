De Chirico: Forza Italia difenda le conquiste dei governi Berlusconi

Matteo Salvini vorrebbe reintrodurre il servizio di leva obbligatorio. Non basterebbe tornare a insegnare l’educazione civica a scuola? Sono nato nel 1978 e non ho fatto il militare perché usufruivo del rinvio per motivi di studio e poi nel 2004 il governo di centrodestra presieduto da Silvio Berlusconi (composto anche dalla Lega) abolì il servizio di leva obbligatorio. Ora il governo ibrido (composto anche dalla Lega) vorrebbe reintrodurlo per “educare” le nuove generazioni. In tempi in cui gli eserciti sono composti da militari di professione e in cui le guerre si combattono in altro modo, per gli intenti di Salvini non basterebbe investire maggiormente nell’istruzione? Con la dismissione e conseguente vendita di tutte le caserme dove alloggerebbero questi militari? Forza Italia rivendichi con decisione la propria azione di governo!