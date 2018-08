Latitante arrestato al Corvetto, turista rapinata in Porta Venezia

Stava facendo la spesa al mercato rionale di via Oglio sabato mattina, quando è stato riconosciuto e arrestato dai dai Carabinieri della stazione di Vigentino impegnati in un servizio antitaccheggio. Si tratta di un albanese ventinovenne su cui pendeva un ordine di carcerazione per una condanna a 3 anni di reclusione, per un cumulo di reati contro il patrimonio commessi a Milano tra il 2012 e il 2017. Gli uomini dell’Arma, presenti sul posto per prevenire possibili furti agli anziani, lo hanno riconosciuto come volto noto e mentre gli controllavano i documenti hanno scoperto che poche ore prima nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura. Il malvivente è stato quindi ammanettato e condotto in carcere.

Nel pomeriggio invece, una turista svedese che stava passeggiando in via Vittorio Veneto è stata aggredita da un extracomunitario che ha cercato di sottrarle la borsetta. Fortunatamente il pronto intervento di alcuni passanti che lo hanno messo in fuga gli ha impedito di portare a termine il suo proposito. La vittima ha in seguito descritto l’aggressore alla polizia, che lo ha individuato di li a poco. Si tratta di un gambiano ventenne arrestato con l’accusa di tentato furto con strappo.