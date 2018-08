FI: Gelmini, da Salvini cortina fumogena per patto con M5s

“La Lega ha lasciato (momentaneamente, dicono loro) Forza Italia e Fratelli d’Italia per governare con Di Maio, Grillo e Casaleggio. Poi ha tentato di imporre il presidente della Rai senza nemmeno coinvolgere gli alleati di sempre. Ora, per la Regione Abruzzo, vuole rompere la coalizione di centrodestra per favorire il Movimento 5 Stelle. ‘Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova’, diceva Agatha Christie. Forse la Lega ha scientificamente deciso di voltare le spalle al centrodestra unito? E in questo scenario Salvini continua con il ritornello sulla presunta quanto inesistente intesa tra Forza Italia e il Pd… Il dubbio è che la cortina fumogena serva a nascondere il patto di potere Lega-M5S. Il vero banco di prova saranno i prossimi appuntamenti elettorali. Capiremo con chi sta realmente il leader del Carroccio”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.