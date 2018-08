Che De Corato abbia posizioni nette sull’immigrazione si sa e anche quanto è attento alla questione. E’ stato tra i primi ad accorgersi dell’ultimo episodio. “Nel parco di Cormano in pieno giorno un ragazzo pakistano, disoccupato e pregiudicato, si e’ spogliato e ha iniziato a masturbarsi. Per questo e’ stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Ad allertare i militari, durante il pomeriggio, sono state alcune donne che hanno segnalato la presenza del 28enne nel parco di via Papa Giovanni XXIII e hanno spiegato che si stava masturbando davanti a minorenni e signore. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno fatto scattare una denuncia a piede libero”. Lo denuncia Riccardo De Corato, Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia. “Ancora un immigrato che compie uno scempio, in un parco pubblico, davanti ai poveri cittadini milanesi. E pensare che il consigliere Comunale di Centrosinistra Monguzzi, durante la Commissione Sicurezza di Venerdi 20 luglio, ha proposto di integrare il personale delle guardie ecologiche con cittadini stranieri. Queste guardie erano il fiore all’occhiello delle passate giunte di Centro Destra e adesso corrono il rischio di essere trasformate in mediatori sociali per l’integrazione di extracomunitari. Secondo il Comune di Milano dovremmo integrare anche il Pakistano che si masturbava a Cormano?”