Gorgonzola: sequestrate 117 piante di marijuana

Centodiciassette piante di marijuana erano nascoste in un campo di granturco di circa 7 ettari a Gorgonzola, comune a Est di Milano. Le hanno ritrovate i carabinieri di Cassano d’Adda intorno alle ore 9.30 di questa mattina durante uno dei tanti pattugliamenti in elicottero della zona. I militari sono intervenuti sul posto dopo aver notato, dal velivolo, alcuni spazi vuoti sospetti all’interno del campo. Le piante sono state sequestrate. Il proprietario del terreno è risultato completamente estraneo alla vicenda. I carabinieri indagano per individuare i responsabili.